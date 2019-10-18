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«Закончилось все страшной болью»: актера Марьянова перед смертью могли избить 

Инфо 24 + ещё 24 3 часа назад
Марьянова перед смертью могли избить
Фото: Youtube
На состоявшейся 18 октября пресс-конференции по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре в Подмосковье стали известны новые обстоятельства.
Адвокат Виктория Крылова, которая представляет интересы 22-летнего сына актера Даниила Марьянова, рассказала журналистам о последних часах жизни Дмитрия. По ее словам, он «умирал долго и мучительно».
Назван виновный в смерти Марьянова
Ссылаясь на данные экспертизы, Крылова утверждает, что первые тревожные признаки в состоянии актера появились рано утром, а скорую помощь ему вызвали только около 19.30, и все это время его положение неуклонно ухудшалось.
«Отмечали, что он говорит медленно, у Дмитрия отнимались ноги… Он постоянно просил помощи. Закончилось все страшной болью, он не мог ходить. Об этом сообщили вдове по телефону…. Но было принято решение оставить его в центре», — уточнила адвокат.
Ответственность за смерть актера возлагают на директора реабилитационного центра «Феникс» Ольгу Богданову. Ей вменяют оставление в опасности и оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по этим статьям может составить до шести лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела уже переданы в суд, однако Даниил Марьянов считает, что обвинения предъявлены неполные. Он намерен настоять, чтобы Богданову обвинили также в незаконной медицинской деятельности и незаконном лишении свободы.
Согласно выводам экспертов, причиной смерти актера стал «сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери» из-за тромба. Защита директора «Феникса» утверждает, что это произошло на фоне острого тромбофлебита, которым Марьянов страдал достаточно давно: ему даже имплантировали в вену на ноге кава-фильтр для улавливания сгустков крови.
Однако в институте им. Сербского заявили, что разрыв сосуда не мог произойти без травмы, и предположили у него тупую травму живота, которую актер получил около 07.00 в день смерти.
«Утром в день смерти Дмитрия Марьянова ударили, избили. Разрыв сосуда произошел не в том месте, где был установлен кава-фильтр. Значит можно предположить, что именно травма могла стать причиной смерти актера», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы пресс-конференции.
Следствие выяснило, что в «Феникс» Марьянова отвез знакомый его жены, причем актер даже в пути туда не понимал, куда именно и зачем его везут. Через пару дней он хотел вернуться домой, но Богданова поставила ему диагноз «белая горячка» и указала персоналу каждые 2-3 часа вводить пациенту феназепам и галоперидол — при том что у реабилитационного центра нет лицензии на медицинскую деятельность и отсутствуют медработники.
Также было установлено, что договор на пребывание Марьянова в «Фениксе» был подписан Богдановой и вдовой актера Ксенией Бик задним числом — уже в день смерти Дмитрия, и его подпись на документе, разумеется, отсутствует, хотя по закону она должна там быть обязательно. Дмитрий Марьянов — советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Сыграл десятки ролей на сцене и фильмах (в том числе — «День радио», «Ландыш серебристый», «Небесный суд» и др.)
В реабилитационный центр «Феникс» актер попал из-за «проблем с алкоголем». Однако через 10 дней после приезда туда, его экстренно доставили в областную больницу, где вскоре он умер. Тогда СМИ называли причиной смерти оторвавшийся тромб.
Уголовное дело о смерти 47-летнего актера было возбуждено в октябре 2017 года.
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Шоу-бизнес , Московская область
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