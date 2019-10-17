Актер из «Улиц разбитых фонарей» может пойти под суд

Модель Лана Медингер утверждает, что актер Филипп Барон задолжал ей 1,5 миллиона рублей, и планирует подать на него в суд. Об этом рассказал Андрей Малахов в своей программе «Прямой эфир», анонс нового выпуска опубликован на YouTube.

По словам Медингер, пять лет назад она встретила Барона на сайте знакомств, после чего у них завязались отношения. Как отмечает «Телепрограмма», через несколько месяцев отношений актер начал просить у состоятельной женщины деньги на разные нужды.

«Конечно, назад я денег не получила. Он красиво объяснил, почему не может отдать. <…> Когда я прилетала, то привозила дорогие подарки, мы ходили в роскошные рестораны», — рассказала Медингер.

По версии модели, отношения с ней Барон начал из-за денег и постарался выманить все, что у нее есть. Также она обвинила актера в рукоприкладстве.

«Я слушала его фантазии на счет бизнеса, а он начинал меня сжимать, душить. А один раз он схватился за пистолет и выстрелил в кафель в прихожей в его квартире. Пуля отлетела, прошла мимо моей головы», — утверждает она.

По словам Медингер, актер расстался с ней, поняв, что больше ничего не сможет от нее получить.

Кадр из передачи "Прямой эфир"

Барон тоже появился в студии «Прямого эфира». Он отверг все обвинения в свой адрес и заявил, что у них с Медингер не было серьезных отношений. По его мнению, модель интересовалась им, так как хотела попасть в кино.

Барон снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Шеф», фильмах «Мертвые души», «Стерва» и других.

Как сообщал «Рамблер», ранее Медингер рассказала, что актер брал у нее деньги на «букмекерские расходы» и организацию конкурса красоты.