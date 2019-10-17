Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бондарчук призналась, что поведение Собчак ей не близко 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бондарчук призналась в своем отношении к Собчак
Фото: globallookpress.com
Светлана Бондарчук заявила телеканалу «Ю», что не понимает путь Ксении Собчак в создании своего именного бренда. Но при этом не осуждает светскую львицу.
«Победителей не судят. Можно так, как она свой путь прокладывать, а можно по-другому. Ксении путь — это Ксении путь. Я не понимаю его, не чувствую. Я могу за ним наблюдать, но не более того», — сказала Бондарчук.
По словам бизнесвумен, она тоже не пытается быть безупречной. И, мало того, не является ей, совершая ошибки и поступки разного уровня. Иногда не слишком хорошие.
Между тем, Светлана уточнила, что старается сосредоточиться на себе, не мешая жить окружающим.
«Тут у меня степень контроля очень высокая», — сказала она.
Бондарчук считает, что ей есть о чем рассказать женщинам. Возможно, в будущем она напишет книгу о своей дороге к успеху.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Teleprogramma.pro: последние новости
Звезда «Дома-2» Коткова сообщила об эпидемии венерических заболеваний на проекте Звезда «Дома-2» Коткова сообщила об эпидемии венерических заболеваний на проекте Экс-возлюбленная звезды «Улиц разбитых фонарей» пригрозила подать на него в суд Экс-возлюбленная звезды «Улиц разбитых фонарей» пригрозила подать на него в суд Пранкер Вован отказался троллить семьи Фриске и Заворотнюк Пранкер Вован отказался троллить семьи Фриске и Заворотнюк
Комментарии1
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган выбросил письмо Трампа
Эрдоган выбросил письмо Трампа242
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100209
На орбите Земли обнаружили неизвестные объекты
На орбите Земли обнаружили неизвестные объекты21
Звезда «Улиц разбитых фонарей» может пойти под суд
Звезда «Улиц разбитых фонарей» может пойти под суд
Турция обвинила Сирию в использовании запрещенного оружия
Турция обвинила Сирию в использовании запрещенного оружия1
Видео
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение