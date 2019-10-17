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Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Энистон установила рекорд в Instagram
Фото: globallookpress.com
Американская актриса Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в социальной сети Instagram, сообщает Harper Bazaar.
По данным издания, на ее страницу подписалось более миллиона пользователей всего за пять часов и 16 минут.
До этого подобным достижением могла похвастаться страница Меган Маркл и принца Гарри, на которых миллион фолловеров подписались за шесть часов.
Всего за несколько дней аккаунт Дженнифер Энистон привлек внимание более 11 миллионов человек, включая многих знаменитостей: Джастина Тимберлейка, Джессику Альбу, Риз Уизерспун, Сальму Хайек и других.
Из российских звезд на ее страницу подписался певец Сергей Лазарев, актриса Юлия Топольницкая и другие.
Начались даже сбои в работе социальной сети, когда пользователи стали лайкать первую фотографию Энистон, на которой были актеры из сериала "Друзья".
В следующем посте актриса извинилась за то, что чуть не испортила инстаграм.
"Клянусь, я не хотела его сломать. Спасибо вам за такой добрый прием", — написала Дженнифер.
Но и эта публикация за несколько часов получила более десяти миллионов лайков и десятки тысяч комментариев.
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Шоу-бизнес , Риз Уизерспун , Сергей Лазарев , принц Гарри , Джастин Тимберлейк , Дженнифер Энистон , Сальма Хайек , Юлия Топольницкая , Джессика Альба
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