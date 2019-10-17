Энистон установила рекорд в Instagram

Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в социальной сети Instagram, сообщает Harper Bazaar.

По данным издания, на ее страницу подписалось более миллиона пользователей всего за пять часов и 16 минут.

До этого подобным достижением могла похвастаться страница Меган Маркл и принца Гарри , на которых миллион фолловеров подписались за шесть часов.

Начались даже сбои в работе социальной сети, когда пользователи стали лайкать первую фотографию Энистон, на которой были актеры из сериала "Друзья".

В следующем посте актриса извинилась за то, что чуть не испортила инстаграм.

"Клянусь, я не хотела его сломать. Спасибо вам за такой добрый прием", — написала Дженнифер. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 16, 2019 at 2:39pm PDT

Но и эта публикация за несколько часов получила более десяти миллионов лайков и десятки тысяч комментариев.