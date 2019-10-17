У Жигунова отобрали квартиру в Москве

Однокомнатная квартира известного актера и продюсера Сергея Жигунова на Мосфильмовской передана банку в счет долга по кредиту. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, Жигунов в 2014 году взял в Нокссбанке кредит на съемки фильмов, однако деньги вовремя не вернул и оказался должен 38 млн рублей.

«Наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы», — рассказал газете представитель юридического отдела Нокссбанка.

По данным источника издания, приставы уже арестовали одну из квартир Жигунова — на Мосфильмовской.

«Квартиру оценили в 16 млн рублей и передали банку. Однако эта сумма весь долг не погасит. У Жигунова были еще три квартиры и дача в Абрамцеве. Но большую часть недвижимости он переписал на жену. Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет», — пояснил он.

Издание также отмечает, что ранее Жигунов уже брал деньги в долг у своего бизнес-партнера Сергея Обидина, однако также не смог вернуть кредит и был вынужден передать права на девять картин, в том числе, сериалы «Графиня де Монсоро», «Королева Марго» и «Сердца трех». После чего он отдал права еще на четыре картины компании «Прайм-тайм», потребовавшей с Продюсерского центра Сергея Жигунова 125,8 млн руб., потраченных на вышедший в 2013 году фильм «Три мушкетера».