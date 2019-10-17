У Жигунова отобрали квартиру в Москве 

Однокомнатная квартира известного актера и продюсера Сергея Жигунова на Мосфильмовской передана банку в счет долга по кредиту. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, Жигунов в 2014 году взял в Нокссбанке кредит на съемки фильмов, однако деньги вовремя не вернул и оказался должен 38 млн рублей.
«Наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы», — рассказал газете представитель юридического отдела Нокссбанка.
По данным источника издания, приставы уже арестовали одну из квартир Жигунова — на Мосфильмовской.
«Квартиру оценили в 16 млн рублей и передали банку. Однако эта сумма весь долг не погасит. У Жигунова были еще три квартиры и дача в Абрамцеве. Но большую часть недвижимости он переписал на жену. Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет», — пояснил он.
Издание также отмечает, что ранее Жигунов уже брал деньги в долг у своего бизнес-партнера Сергея Обидина, однако также не смог вернуть кредит и был вынужден передать права на девять картин, в том числе, сериалы «Графиня де Монсоро», «Королева Марго» и «Сердца трех». После чего он отдал права еще на четыре картины компании «Прайм-тайм», потребовавшей с Продюсерского центра Сергея Жигунова 125,8 млн руб., потраченных на вышедший в 2013 году фильм «Три мушкетера».
«Рамблер» писал, что ранее актеры, работавшие с Сергеем Жигуновым, заявили о невыплатах гонораров и проблемах со съемками продюсируемых им фильмов и сериалов. Так, актер Кирилл Захаров, снимавшийся в сериале «Динозавр», рассказал, что ему не платили за работу целый год. А режиссер сериала «Горюнов» Владимир Балкашинов отметил, что не смог работать с продюсером и уволился.