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Психолог объяснила, почему молчит семья Заворотнюк 

News.ru + ещё 1 40 минут назад
Психолог объяснила молчание семьи Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Психолог Ольга Драгая объяснила, почему семья Анастасии Заворотнюк до сих пор не сделала официального заявления о состоянии здоровья актрисы.
По её словам, на то есть несколько причин. Как отметила Драгая, молчание для публичных людей может быть защитной реакцией.
А может быть, стадия отрицания, когда близкие не соглашаются с неизбежным и не хотят это обсуждать, или стадия гнева, когда не хотят выносить сор из избы, — цитирует психолога издание «Дни.ру».
Кроме того, родные 48-летней звезды могут испытывать и гнев на журналистов, которые жаждут подробностей о состоянии её здоровья, указала специалист.
Ранее News.ru писал, что Заворотнюк находится в реабилитационном центре на Рублёвке в деревне Жуковка, в которой проводят различные курсы лечения, в том числе химиотерапию.
Информация о том, что у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» обнаружен рак мозга на последней стадии появилась в конце августа. СМИ писали, что Заворотнюк перенесла операцию и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сообщалось, что онкология у неё появилась после рождения третьего ребёнка.
Достоверных сведений о состоянии здоровья актрисы до сих пор нет, так как её семья, а также представители ещё ни разу не выступили с официальным заявлением.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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