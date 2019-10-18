Психолог объяснила молчание семьи Заворотнюк

Психолог объяснила, почему молчит семья Заворотнюк

Психолог Ольга Драгая объяснила, почему семья Анастасии Заворотнюк до сих пор не сделала официального заявления о состоянии здоровья актрисы.

По её словам, на то есть несколько причин. Как отметила Драгая, молчание для публичных людей может быть защитной реакцией.

А может быть, стадия отрицания, когда близкие не соглашаются с неизбежным и не хотят это обсуждать, или стадия гнева, когда не хотят выносить сор из избы, — цитирует психолога издание «Дни.ру».

Кроме того, родные 48-летней звезды могут испытывать и гнев на журналистов, которые жаждут подробностей о состоянии её здоровья, указала специалист.

Ранее News.ru писал, что Заворотнюк находится в реабилитационном центре на Рублёвке в деревне Жуковка, в которой проводят различные курсы лечения, в том числе химиотерапию.

Информация о том, что у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» обнаружен рак мозга на последней стадии появилась в конце августа. СМИ писали, что Заворотнюк перенесла операцию и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сообщалось, что онкология у неё появилась после рождения третьего ребёнка.

Достоверных сведений о состоянии здоровья актрисы до сих пор нет, так как её семья, а также представители ещё ни разу не выступили с официальным заявлением.