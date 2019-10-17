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Харламов и Слепаков поссорились из-за возлюбленных 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Харламов и Слепаков поссорились из-за возлюбленных
Фото: соцсети
Семён Слепаков и Гарик Харламов перестали общаться из-за конфликта, связанного с их возлюбленными — актрисами Светланой Ходченковой и Кристиной Асмус, сообщает Kleo. По данным издания, избранница Слепакова «обошла» жену Харламова на кастинге ведущих в новое шоу.
Отмечается, что Асмус изначально планировала получить работу и успешно прошла все этапы отбора, однако в последний момент заветное место было отдано Ходченковой. Предполагается, что не последнюю роль в решении организаторов шоу сыграла личная просьба Семена Слепакова сделать телеведущей его новую пассию.
По словам автора статьи, в результате негласный конфликт между актрисами повлиял на дружеские отношения юмористов. В настоящий момент они якобы не общаются.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Слепаков и Ходченкова подогрели слухи о романе: на главное светское мероприятие — награждение «людей года» по версии журнала GQ — звезды приехали порознь, но фотографам позировали вместе. СМИ предполагают, что отношения между ними могли завязаться на съемках популярного сериала «Домашний арест», сценаристом и продюсером которого был Слепаков, а Ходченкова играла одну из ролей.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Комментарии4
Шоу-бизнес , Другое , Гарик Харламов , Семен Слепаков , Кристина Асмус
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