Харламов и Слепаков поссорились из-за возлюбленных

Отмечается, что Асмус изначально планировала получить работу и успешно прошла все этапы отбора, однако в последний момент заветное место было отдано Ходченковой. Предполагается, что не последнюю роль в решении организаторов шоу сыграла личная просьба Семена Слепакова сделать телеведущей его новую пассию.

По словам автора статьи, в результате негласный конфликт между актрисами повлиял на дружеские отношения юмористов. В настоящий момент они якобы не общаются.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Слепаков и Ходченкова подогрели слухи о романе: на главное светское мероприятие — награждение «людей года» по версии журнала GQ — звезды приехали порознь, но фотографам позировали вместе. СМИ предполагают, что отношения между ними могли завязаться на съемках популярного сериала «Домашний арест», сценаристом и продюсером которого был Слепаков, а Ходченкова играла одну из ролей.