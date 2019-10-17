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Шепелев нашел для сына Фриске идеальную мачеху 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Шепелев нашел для сына Фриске идеальную мачеху
Фото: РИА Новости
Дмитрий Шепелев, кажется, окончательно отошел от безвременного ухода супруги Жанны Фриске. Как сообщает телеканал «Ю», телеведущий уже около года, якобы, живет гражданским браком с дизайнером Екатериной Тулуповой.
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#нерегулярная я (в разделе моей жизни «публикации в соцсетях») от того, что достаточно мало ярких событий, #нерегулярная от того, что достаточно много ярких событий. В этой нерегулярности я уже седьмой год регулярна. С любовью тронулись в новый сезон и уже отыграли три «концерта» с @zavtrakclub_ru ❤️, начала проектировать бомбические интерьеры с apart и отрезала челку!

Публикация от  Тулупова Екатерина (@tulupova)

У 36-летней разведенной избранницы есть дочь примерно такого же возраста, что и Платон. Девушка занимается не только своей наследницей, но и сыном Шепелева и Фриске. Отводит мальчика на занятия и забирает его оттуда, в общем, основные заботы о ребенке лежат полностью на ней, пока Дмитрий занят на съемках.
Напомним, ранее мы писали о жалобах Шепелева на то, что у него совсем нет времени на личную жизнь. Рестораны, кино и театр для него и Екатерины — тема практически закрытая. Дескать наследники отнимают столько сил, что уже этого и не хочется. В это время родители Жанны Фриске жалуются на то, что совсем не видят своего внука.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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