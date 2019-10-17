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Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Хайп вокруг Анастасии Заворотнюк — отвратителен, заявил в эфире радио Sputnik пранкер Владимир Кузнецов, более известный как Вован.
Заворотнюк, как сообщал «Рамблер», может быть больна раком мозга. Кузнецов признал, что знаменитости не могут закрываться в вопросах общественной жизни, но признался, что ему не нравятся попытки хайпануть на двух темах — их болезнях и любовных отношениях.
«Неприятно соваться в такие отвратительные темы», — заявил Кузнецов.
По его словам, подробности по данным вопросам можно продать в средства массовой информации, однако он никогда этого не делает, так как репутация для него дороже.
Вован упомянул, что в свое время отказался хайповать на болезни Жанны Фриске, хотя ему предлагали за это деньги, а также рассказал о распространенном среди журналистов приеме по получению эксклюзивной информации.
«Покупают букет (цветов. — Прим. ред.), представляются поклонниками, проходят в палаты к звездам, интересуются их здоровьем», — сообщил он.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Владимир Кузнецов , ИА Sputnik
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