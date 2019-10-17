Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк

Заворотнюк, как сообщал «Рамблер», может быть больна раком мозга. Кузнецов признал, что знаменитости не могут закрываться в вопросах общественной жизни, но признался, что ему не нравятся попытки хайпануть на двух темах — их болезнях и любовных отношениях.

«Неприятно соваться в такие отвратительные темы», — заявил Кузнецов.

По его словам, подробности по данным вопросам можно продать в средства массовой информации, однако он никогда этого не делает, так как репутация для него дороже.

Вован упомянул, что в свое время отказался хайповать на болезни Жанны Фриске , хотя ему предлагали за это деньги, а также рассказал о распространенном среди журналистов приеме по получению эксклюзивной информации.