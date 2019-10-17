Яна Рудковская сравнила себя с Собчак и Канделаки

Тину Канделаки. В своем новом интервью, на этот раз изданию spletnik.ru, продюсер Яна Рудковская откровенно рассказала о своей жизни и планах на жизнь. Кроме того, знаменитость призналась, что она очень похожа по характеру на других своих звездных приятельниц — Ксению Собчак

«Если бы Тина спросила: «Пойдешь со мной в разведку?», я бы пошла. И когда Ксюша сказала: «Давай, мы сделаем круто», я ей поверила», — отмечает продюсер, рассказывая о запуске нового реалити-шоу на канале «Супер», главной героиней которого станет она и ее супруг Евгений Плющенко.

Кстати, Рудковская не стала раскрывать сумму гонорара за участие в проекте, Яна подчеркнула, что, в первую очередь. Ее волнуют рейтинги шоу.

Напомним, в этой же беседе продюсер рассказала, что успех и хорошие доходы их семье даются очень тяжело.