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Яна Рудковская сравнила себя с Собчак и Канделаки 

Teleprogramma.pro + ещё 2 5 часов назад
Рудковская сравнила себя с Собчак и Канделаки
Фото: Инстаграм
В своем новом интервью, на этот раз изданию spletnik.ru, продюсер Яна Рудковская откровенно рассказала о своей жизни и планах на жизнь. Кроме того, знаменитость призналась, что она очень похожа по характеру на других своих звездных приятельниц — Ксению Собчак и Тину Канделаки.
«Если бы Тина спросила: «Пойдешь со мной в разведку?», я бы пошла. И когда Ксюша сказала: «Давай, мы сделаем круто», я ей поверила», — отмечает продюсер, рассказывая о запуске нового реалити-шоу на канале «Супер», главной героиней которого станет она и ее супруг Евгений Плющенко.
Кстати, Рудковская не стала раскрывать сумму гонорара за участие в проекте, Яна подчеркнула, что, в первую очередь. Ее волнуют рейтинги шоу.
Напомним, в этой же беседе продюсер рассказала, что успех и хорошие доходы их семье даются очень тяжело.
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Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Евгений Плющенко , Spletnik.ru
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