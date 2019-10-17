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Назван самый влиятельный человек в Голливуде 

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Выбран самый влиятельный человек в Голливуде
Фото: https://pixabay.com
Генеральный директор студии Disney Роберт Айгер стал самым влиятельным человеком в Голливуде в сфере развлечений по версии журнала The Hollywood Reporter.
Кроме того, в первую пятёрку самых успешных топ-менеджеров, креативных директоров и звёзд попал глава Marvel Кевин Файги.
В этом году в список впервые попали экс-президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель, представившие в 2018 году документальный фильм о промышленности в штате Огайо для Netflix. Они оказались на 50-м месте.
На 92-й строчке из 100 расположилась актриса Дженнифер Лопес за продюсирование картины «Стриптизёрши». Знаменитый актёр Уилл Смит попал на 81-е место в списке самых влиятельных людей в Голливуде, а замыкает сотню новозеландский режиссёр Тайка Вайтити. Он был отмечен журналистами за фильм «Кролик Джоджо» о мальчике, чьим воображаемым другом был Адольф Гитлер.
Ранее News.ru писал о том, что журнал Time составил список из 25 самых влиятельных людей в Интернете. В него вошли политики, музыканты, общественные деятели, блогеры и даже автор фотографии куриного яйца, которая в январе вызвала настоящий ажиотаж в Instagram.
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Шоу-бизнес , В мире , Дженнифер Лопес , Роберт Айгер , Барак Обама , Мишель Обама , Кевин Файги , Уилл Смит , Netflix , Журнал Time , The Hollywood Reporter , Голливуд , США
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