Выбран самый влиятельный человек в Голливуде

Назван самый влиятельный человек в Голливуде

Генеральный директор студии Disney Роберт Айгер стал самым влиятельным человеком в Голливуде в сфере развлечений по версии журнала The Hollywood Reporter.

Кроме того, в первую пятёрку самых успешных топ-менеджеров, креативных директоров и звёзд попал глава Marvel Кевин Файги

На 92-й строчке из 100 расположилась актриса Дженнифер Лопес за продюсирование картины «Стриптизёрши». Знаменитый актёр Уилл Смит попал на 81-е место в списке самых влиятельных людей в Голливуде, а замыкает сотню новозеландский режиссёр Тайка Вайтити. Он был отмечен журналистами за фильм «Кролик Джоджо» о мальчике, чьим воображаемым другом был Адольф Гитлер.

Ранее News.ru писал о том, что журнал Time составил список из 25 самых влиятельных людей в Интернете. В него вошли политики, музыканты, общественные деятели, блогеры и даже автор фотографии куриного яйца, которая в январе вызвала настоящий ажиотаж в Instagram.