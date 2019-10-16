Операцию на сердце Белохвостиковой назвали слухами

Муж Белохвостиковой назвал слухами сообщения об операции на сердце жены

В некоторых СМИ появилась информация об операции на сердце, которую якобы перенесла актриса Наталья Белохвостикова в одной из московских больниц. Её супруг, режиссёр Владимир Наумов назвал эти сообщения слухами и отказался их комментировать.

Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете, — сказал телеканалу «360» Наумов.

Он добавил, что когда-то СМИ сообщали и о его собственной смерти.