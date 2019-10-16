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Муж Белохвостиковой назвал слухами сообщения об операции на сердце жены 

News.ru 4 часа назад
Операцию на сердце Белохвостиковой назвали слухами
Фото: globallookpress.com
В некоторых СМИ появилась информация об операции на сердце, которую якобы перенесла актриса Наталья Белохвостикова в одной из московских больниц. Её супруг, режиссёр Владимир Наумов назвал эти сообщения слухами и отказался их комментировать.
Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете, — сказал телеканалу «360» Наумов.
Он добавил, что когда-то СМИ сообщали и о его собственной смерти.
Как писал News.ru, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк на самом деле больна, однако сообщения СМИ и Telegram-каналов о деталях её состояния являются ложью. Об этом сообщается в Instagram актрисы со ссылкой на аккаунт, созданный её близкими для поддержки. Заворотнюк не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, у неё не было паралича и полной атрофии мышц.
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Шоу-бизнес , Наталья Белохвостикова , Анастасия Заворотнюк , Владимир Наумов
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