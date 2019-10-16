Мама Тимати поделилась фото с новорожденным внуком

Мама Тимати одной из первых взяла на руки новорожденного внука

Тимати впервые стал папой в 2014 году. Тогда модель Алена Шишкова подарила ему дочку Алису. С мамой девочки он давно расстался, но продолжает заботиться о наследнице. Уже три года артист встречается с Анастасией Решетовой . 23-летняя обладательница титула «Первая вице-мисс Россия » в начале лета перестала скрывать свою беременность. Пол будущего ребенка родители скрывали до последнего, но ходили слухи, что пара ждала мальчика.

16 октября Тимати с радостью сообщил, что у него родился сын. Малыша назвали Ратмиром. Рэпер вновь присутствовал на родах. Он первым взял на руки наследника. В соцсети артист поделился нежными фото, на которых целует малыша.

Вскоре и сама Решетова, которая впервые стала мамой, разместила на своей странице фото с ножками новорожденного.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала она.

По всей видимости, молодая мама чувствует себя хорошо.

View this post on Instagram A post shared by Simona Chernomorskaya (@simona280) on Oct 16, 2019 at 9:27am PDT Как оказалось, во время ответственного момента в одном из столичных роддомов вместе с Тимати ждала появления на свет ребенка и его мама Симона Юнусова. Она активно участвует в воспитании внучки Алисы. Теперь у нее появился еще и внук. Она поделилась снимком, на котором держит новорожденного на руках.