Бородина заявила, что у ее мужа появилась новая женщина

Ксения Бородина не скрывает, что только с годами научилась правильно одеваться и разбираться в моде в целом. Теперь есть вещи, которые телеведущая уже никогда не сделает. Например, недавно она призналась, что наращивание волос давно стало моветоном. Также ей не нравится тренд на крупные декорированные заколки. Многим нравится стрижка знаменитости. Сама она заверяет, что моет волосы и никакого дополнительного ухода не делает.

На днях Ксения неожиданно решила сменить имидж. На съемках шоу «Бородина против Бузовой» она появилась в модной прической. Девушка сделала афро кудри. Также она создала стильный образ, облачившись в шелковую рубашку алого цвета и черную кожаную мини-юбку. Более того, телеведущая сделала нюдовый макияж, надела темные колготки в крапинку и босоножки на устойчивом каблуке, завершив образ.

«Муж, у тебя сегодня новая женщина», — написала Бородина в соцсети. View this post on Instagram A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on Oct 16, 2019 at 7:49am PDT

Преображение телеведущей вызвало восторг у ее коллег, артистов и поклонников.

«Супер Ксю, тебе круто», — заверила Анна Семенович.

Фанаты тоже одарили девушку комплиментами.

«Как всегда, восхитительны!», «Такая выразительная», «Вам идет! Очень красивая», «Чика», «Словно итальянка», — прокомментировали пост подписчики.