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Менеджер Rammstein прокомментировал драку в Петербурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Менеджер Rammstein прокомментировал драку в Петербурге
Фото: РИА Новости
Анар Рейбанд высказался об инциденте, произошедшим с охранником на пристани «Спуск со львами».
Конфликт между Анаром Рейбандом и охранником пристани Дмитрием Петренко произошел ночью 15 октября на Адмиралтейской набережной. Менеджер группы Rammstein решила пройти мимо турникета, чем и вызвал негодование сотрудника.
«Мы выходили с корабля. Там никакого не было. Я, по простоте души, поднял цепочку, чтобы пройти, что является для меня совершенно логичным. В это время вышел человек и начал в агрессивной форме пытаться объяснить, что я что-то сделал неправильно», — рассказал Рейбанд «Звезде».
Импресарио отметил, что вежливо обращался к охраннику, но тот все равно продолжал идти на конфликт и в конце обругал его.
«Я повернулся, он попытался еще раз меня отчитать и в конце просто послал меня», — пояснил менеджер группы.
Не выдержав оскорбления, Рейбанд ударил Петренко.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Петренко , Санкт-Петербург
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