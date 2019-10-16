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Отец Виктора Цоя признался, что не знает певицу Ольгу Кормухину 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Отец Виктора Цоя не знает певицу Ольгу Кормухину
Фото: РИА Новости
Отец Виктора Цоя признался, что впервые слышит о конфликте, в который оказались втянуты сразу две российские исполнительница Полина Гагарина и Ольга Кормухина.
Вторая обещает подать на первую в суд за якобы незаконное исполнение песни Виктора Цоя «Кукушка». Возмущает исполнительницу тот факт, что коллега по сцене использует аранжировку авторства Кормухиной и инструментальный фрагмент, сочиненный Алексеем Беловым.
Роберт Цой, отец легендарного музыканта, был удивлен, что разгорается конфликт, который имеет отношение к его сыну. Сейчас мужчина находится на лечении в Геленджике и не особо следит за новостями из мира шоу-бизнеса.
«Я не в курсе дела вообще, и мне без разницы», — говорит мужчина.
Он с трудом припоминает, что «Кукушку» пела Полина Гагарина, что касается второй исполнительницы, то здесь сложнее.
«А кто такая Кормухина? Я не знаю ее… В первый раз слышу», — комментирует Teleprogramme.pro Роберт Цой.
Со стороны Ольги Кормухиной получить комментариев не удалось. Она обещает высказать свою позицию на пресс-конференции, которая пройдет 17 октября в Москве.
«Кукушка» была написана Виктором Цоем незадолго до его трагической гибели. С тех пор многие музыканты исполняли ее, внося что-то свое. Композиция звучала на концертах Земфира, «Би-2», Алины Орловой, «ДДТ»…
Ольга Кормухина исполнила «Кукушку» в 2011 году, а спустя четыре года песня прозвучала в фильме «Битва за Севастополь». Ее исполнила Полина Гагарина.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Роберт Цой , Ольга Кормухина , Алексей Белов , Виктор Цой , Полина Гагарина , Алина Орлова
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