«Полуголые»: Серябкина поразила фанатов раскованностью

Серябкина беззастенчиво разделась ради съемок нового клипа

«В клипе, как и в самой песне, я рассказываю о тонком этапе отношений… О легком, но всепоглощающем чувстве первой влюбленности. Это не про преодоление сложностей, не о борьбе. А наоборот, о том, когда тебе просто хорошо рядом с человеком от ощущений, которые заполняют сердце и приятно туманят разум», — рассказала Ольга поклонникам. View this post on Instagram A post shared by MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official) on Oct 16, 2019 at 4:05am PDT

Она отметила, что лейтмотивом ролика стала дорога из центра города к океану, который является для певицы главным символом свободы. И чем ближе она подходить к большой воде, тем меньше одежды на ней остается. Серябкина подчеркнула, что это самое важное в отношениях — с самого начала быть открытыми для любви, стараться проживать каждый момент и максимально чувствовать его.