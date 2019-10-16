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Серябкина беззастенчиво разделась ради съемок нового клипа 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
«Полуголые»: Серябкина поразила фанатов раскованностью
Фото: Стоп-кадр из клипа
Певица Molly, она же Ольга Серябкина, презентовала в Сети свой новый клип под название «Полуголые». Съемки велись в большом городе, и 34-летняя артистка, соответствуя названию песни, раздевалась до нижнего белья. Некоторые фотографии, сделанные во время этого проекта, звезда выложила в Instagram. На них видно, как она позирует в неглиже на фоне железной дороги и где-то под мостом.
«В клипе, как и в самой песне, я рассказываю о тонком этапе отношений… О легком, но всепоглощающем чувстве первой влюбленности. Это не про преодоление сложностей, не о борьбе. А наоборот, о том, когда тебе просто хорошо рядом с человеком от ощущений, которые заполняют сердце и приятно туманят разум», — рассказала Ольга поклонникам.
Она отметила, что лейтмотивом ролика стала дорога из центра города к океану, который является для певицы главным символом свободы. И чем ближе она подходить к большой воде, тем меньше одежды на ней остается. Серябкина подчеркнула, что это самое важное в отношениях — с самого начала быть открытыми для любви, стараться проживать каждый момент и максимально чувствовать его.
Добавим, что совсем недавно певица стала гостем шоу «Осторожно, Собчак». Там она похвасталась огромными гонорарами, которые ей платит продюсер Максим Фадеев.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Ольга Серябкина
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