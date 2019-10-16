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Белохвостикова попала в реанимацию 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Белохвостикова попала в реанимацию
Фото: РИА Новости
Актриса Наталья Белохвостикова перенесла операцию на сердце, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, недавно 68-летняя Белохвостикова обратилась за медицинской помощью в одну из больниц Москвы — пожаловалась на нарушение ритмичности сокращения сердца, аритмию.
Врачи приняли решение о необходимости проведения операции. После хирургического вмешательства состояние артистки было оценено как тяжелое, ее поместили в реанимацию.
Наталья Белохвостикова — дочь дипломата Николая Белохвостикова, выпускница ВГИКа, Народная артистка РСФСР, дважды лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
Она играла в московском Театре киноактера и таких фильмах и сериалах, как «Тегеран-43», «Маленькие трагедии», «Стакан воды», «Змеелов», «Принцесса цирка», «Законный брак», «У озера» и «Красное и черное».
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Шоу-бизнес , Общество , Наталья Белохвостикова , РЕН ТВ
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