Белохвостикова попала в реанимацию

По информации канала, недавно 68-летняя Белохвостикова обратилась за медицинской помощью в одну из больниц Москвы — пожаловалась на нарушение ритмичности сокращения сердца, аритмию.

Врачи приняли решение о необходимости проведения операции. После хирургического вмешательства состояние артистки было оценено как тяжелое, ее поместили в реанимацию.

Наталья Белохвостикова — дочь дипломата Николая Белохвостикова, выпускница ВГИКа, Народная артистка РСФСР, дважды лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Она играла в московском Театре киноактера и таких фильмах и сериалах, как «Тегеран-43», «Маленькие трагедии», «Стакан воды», «Змеелов», «Принцесса цирка», «Законный брак», «У озера» и «Красное и черное».