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Серябкина похвасталась гонорарами перед Собчак 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Серябкина похвасталась гонорарами перед Собчак
Фото: Instagram
Певица Ольга Серябкина рассказала в передаче «Осторожно, Собчак!», что только на авторских отчислениях зарабатывает около 100 тысяч долларов в триместр и пенсия ей не нужна.
По словам певицы, работая в группе «Серебро», она имела четкую ставку и получала больше всех.
«Мы все зарабатывали по-разному. У меня была ставка 2000 евро, но у меня был свой курс. В момент, когда курс был очень не стабилен, Макс (продюсер Максим Фадеев. — Прим. ред.) создал такие условия, чтобы я от него не зависела. Но у меня есть еще и нюанс в том, что я же пишу тексты и писала всегда, практически с самого начала. То есть, у меня есть еще и мои авторские права», — рассказала Ольга Серябкина.
По ее словам, сумма авторских отчислений — «примерно 100 тысяч долларов в триместр».
«Рамблер» сообщал, что ранее поссорившаяся с продюсером Максимом Фадеевым певица Наргиз заявила, что его лейблом управляет бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. В интервью на YouTube-канале «А поговорить?» Наргиз отметила, что из-за Серябкиной продюсерский центр уже ранее терял перспективных исполнителей.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Ольга Серябкина
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