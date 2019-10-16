Серябкина похвасталась гонорарами перед Собчак

Певица Ольга Серябкина рассказала в передаче «Осторожно, Собчак!» , что только на авторских отчислениях зарабатывает около 100 тысяч долларов в триместр и пенсия ей не нужна.

По словам певицы, работая в группе «Серебро», она имела четкую ставку и получала больше всех.

«Мы все зарабатывали по-разному. У меня была ставка 2000 евро, но у меня был свой курс. В момент, когда курс был очень не стабилен, Макс (продюсер Максим Фадеев. — Прим. ред.) создал такие условия, чтобы я от него не зависела. Но у меня есть еще и нюанс в том, что я же пишу тексты и писала всегда, практически с самого начала. То есть, у меня есть еще и мои авторские права», — рассказала Ольга Серябкина.

По ее словам, сумма авторских отчислений — «примерно 100 тысяч долларов в триместр».