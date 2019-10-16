Названа дата открытия памятника Караченцову 

Церемония открытия памятника известному актеру Николаю Караченцову пройдет 27 октября на Троекуровском кладбище. Об этом Teleprogramma.pro заявил сын артиста Андрей Караченцов.
По данным издания, дата выбрана не случайно, именно в этот день родился Николай Караченцов. В 2019 году ему бы исполнилось 75 лет.
«Будут СМИ, актеры, папины друзья и коллеги. Потом поедем в ресторан помянуть отца», — пояснил он.
По словам Андрея Караченцова, официальный вечер памяти его отца пройдет 27 января 2020 года.
Как писал «Рамблер», ранее вечер, приуроченный к 75-летию артиста и годовщине его смерти, который должен был пройти в театре «Ленком», был перенесен из-за смерти режиссера Марка Захарова.