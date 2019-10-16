Названа дата открытия памятника Караченцову

По данным издания, дата выбрана не случайно, именно в этот день родился Николай Караченцов. В 2019 году ему бы исполнилось 75 лет.

«Будут СМИ, актеры, папины друзья и коллеги. Потом поедем в ресторан помянуть отца», — пояснил он.

По словам Андрея Караченцова, официальный вечер памяти его отца пройдет 27 января 2020 года.