Менеджер Rammstein ударил охранника в Петербурге

Россиянин обвинил менеджера Rammstein в нападении

По словам Петренко, в ночь на 15 октября Рейбанд отдыхал на корабле в сопровождении друзей. На пристани Адмиралтейской набережной компания Рейбанда попыталась пройти мимо турникета, сняв цепочки, из-за чего Петренко сделал им замечание.

В ответ, как утверждает охранник, менеджер начал нецензурно ругаться и ударил его по голове.

Петренко предоставил «Фонтанке» видео, демонстрирующее, как он спорит с мужчиной, затем тот начинает уходить, но возвращается и бьет охранника по голове.

Петренко заявил, что пока не успел обратиться в полицию, но планирует добиваться справедливости.

«И поверьте, я своего добьюсь, его накажут за хамское поведение. Я пенсионер МВД и инвалид по зрению», — подчеркнул он.

Рейбанд заявил «Фонтанке», что конфликт произошел из-за охранника, который покинул свое рабочее место.

«Я сначала спокойно его выслушал, а потом возразил, что сотруднику стоило бы находиться на своём рабочем месте, если хочешь, чтобы люди следовали правилам», — заявил он.

После этого, по словам менеджера, охранник послал его «на три буквы».

«Этого я уже не стерпел, повернулся и объяснил при помощи физической силы, что со мной так разговаривать нельзя», — объяснил он.

Рейбанд отметил, что удар был не сильным, он «слега тяпнул» охранника.

Как сообщал «Рамблер», в сентябре в Подмосковье было совершено нападение на охранника продуктового магазина. Он попытался остановить двух покупателей, которых заподозрили в воровстве, но те сразу бросились в драку. В результате мужчина попал в реанимацию с ножевыми ранениями живота.