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Россиянин обвинил менеджера Rammstein в нападении 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Менеджер Rammstein ударил охранника в Петербурге
Фото: РИА Новости
Охранника-кассир петербуржской пристани «Спуск со львами» Дмитрий Петренко заявил, что его ударил менеджер группы Rammstein в России Анар Рейбанд. Об этом сообщает «Фонтанка».
По словам Петренко, в ночь на 15 октября Рейбанд отдыхал на корабле в сопровождении друзей. На пристани Адмиралтейской набережной компания Рейбанда попыталась пройти мимо турникета, сняв цепочки, из-за чего Петренко сделал им замечание.
В ответ, как утверждает охранник, менеджер начал нецензурно ругаться и ударил его по голове.
Петренко предоставил «Фонтанке» видео, демонстрирующее, как он спорит с мужчиной, затем тот начинает уходить, но возвращается и бьет охранника по голове.
Петренко заявил, что пока не успел обратиться в полицию, но планирует добиваться справедливости.
«И поверьте, я своего добьюсь, его накажут за хамское поведение. Я пенсионер МВД и инвалид по зрению», — подчеркнул он.
Рейбанд заявил «Фонтанке», что конфликт произошел из-за охранника, который покинул свое рабочее место.
«Я сначала спокойно его выслушал, а потом возразил, что сотруднику стоило бы находиться на своём рабочем месте, если хочешь, чтобы люди следовали правилам», — заявил он.
После этого, по словам менеджера, охранник послал его «на три буквы».
«Этого я уже не стерпел, повернулся и объяснил при помощи физической силы, что со мной так разговаривать нельзя», — объяснил он.
Рейбанд отметил, что удар был не сильным, он «слега тяпнул» охранника.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре в Подмосковье было совершено нападение на охранника продуктового магазина. Он попытался остановить двух покупателей, которых заподозрили в воровстве, но те сразу бросились в драку. В результате мужчина попал в реанимацию с ножевыми ранениями живота.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Петренко , МВД , Фонтанка.Ру
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