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Волочкова выложила «свадебное фото» с Басковым 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Волочкова выложила «свадебное фото» с Басковым
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в подвенечном платье рядом с Николаем Басковым. В подписи к снимку балерина упомянула их свадьбу.
Публикация появилась в аккаунте танцовщицы 15 октября в день рождения певца. На снимке артистка изображена в белом платье в фате с букетом цветов в руках в обнимку с «золотым голосом» страны.
«Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днём рождения? Или с днём нашей свадьбы? Поздравляю!» — написала Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).
При этом балерина поблагодарила певца за подаренные им серьги, которые она использует как «оберег».
Слухи о романе между Волочковой и Басковым впервые появились в 2013 году. СМИ сообщали, что близкие отношения между звёздами прекратились два года спустя в 2015 году.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.
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Шоу-бизнес , Николай Басков , Анастасия Волочкова
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