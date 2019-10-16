Волочкова выложила «свадебное фото» с Басковым

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в подвенечном платье рядом с Николаем Басковым . В подписи к снимку балерина упомянула их свадьбу.

Публикация появилась в аккаунте танцовщицы 15 октября в день рождения певца. На снимке артистка изображена в белом платье в фате с букетом цветов в руках в обнимку с «золотым голосом» страны.

«Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днём рождения? Или с днём нашей свадьбы? Поздравляю!» — написала Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

При этом балерина поблагодарила певца за подаренные им серьги, которые она использует как «оберег».

Слухи о романе между Волочковой и Басковым впервые появились в 2013 году. СМИ сообщали, что близкие отношения между звёздами прекратились два года спустя в 2015 году.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.