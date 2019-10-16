Солист «Кар-Мен» бросил внучку

Певец Сергей Лемох отказался от внучки, рассказал «СтарХиту» осведомленный собеседник.

Лемох — солист группы «Кар-Мэн». Несколько месяцев «Рамблер» сообщал, что его дочь Людмила лечится в наркологической клинике от алкоголизма.

«Людмила вернулась к бутылке», — сообщил источник «СтарХита».

Опекуном ее шестилетней дочери Марины в течение некоторого времени была 80-летняя мать Сергея Лемоха . Примерно два месяца назад пенсионерка перестала с этим справляться, музыкант отказался опекать внучку, его старший брат тоже, и Марина была помещена в реабилитационный центр для детей-сирот.

«Малышка оказалась никому не нужна», — заявил собеседник издания.

По информации «СтарХита», Марина находится в социально-реабилитационном центре «Согласие» в Клину. Это государственное казенное специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.