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Солист «Кар-Мен» бросил внучку 

Рамблер 2 часа назад
Солист «Кар-Мен» бросил внучку
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Лемох отказался от внучки, рассказал «СтарХиту» осведомленный собеседник.
Лемох — солист группы «Кар-Мэн». Несколько месяцев «Рамблер» сообщал, что его дочь Людмила лечится в наркологической клинике от алкоголизма.
«Людмила вернулась к бутылке», — сообщил источник «СтарХита».
Опекуном ее шестилетней дочери Марины в течение некоторого времени была 80-летняя мать Сергея Лемоха. Примерно два месяца назад пенсионерка перестала с этим справляться, музыкант отказался опекать внучку, его старший брат тоже, и Марина была помещена в реабилитационный центр для детей-сирот.
«Малышка оказалась никому не нужна», — заявил собеседник издания.
По информации «СтарХита», Марина находится в социально-реабилитационном центре «Согласие» в Клину. Это государственное казенное специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
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Шоу-бизнес , Сергей Лемох , StarHit
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