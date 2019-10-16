Заворотнюк отказалась от «чудо-вакцины Фриске»

Заворотнюк могла пройти в США лечение экспериментальной вакциной стоимостью 12 тысяч евро за ампулу, однако актриса решила не прибегать к нему. Об этом со ссылкой на друзей семьи сообщила «Комсомольская правда».

Как писал «Рамблер», Анастасия Заворотнюк проходила лечение в частной московской клинике, затем была выписана и переведена в реабилитационном центре. По данным СМИ, звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком мозга, от которого в 2015 году скончалась известная певица Жанна Фриске

По данным газеты, Жанну Фриске пытались спасти американской экспериментальной вакциной, которая воздействует на иммунитет больного. Одна ампула этого препарата стоит более 12 тысяч евро (850 тысяч рублей).

Врачи предлагали делать инъекции этой вакцины и Заворотнюк, но для этого актрисе пришлось бы лететь в США. Однако сама Анастасия Заворотнюк и ее близкие отказались от этого, со ссылкой на друзей семьи сообщает издание.

По их словам, финансовый вопрос в семье не стоит, так как муж актрисы — фигурист Петр Чернышев — хорошо зарабатывает.

«У Пети с финансами все хорошо. Он прилично заработал, выступая в главных ролях в ледовых спектаклях «Золушка» и «Красавица и Чудовище» (…) Но дело не только в деньгах: для лечения жены Петр подключил все свои связи», — пояснил изданию один из друзей семьи.

По данным источников газеты, Заворотнюк обследовали немецкие и польские врачи, но она предпочла лечение в России, у врачей, которых ей порекомендовали друзья Петра Чернышева.