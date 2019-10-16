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Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа 

Teleprogramma.pro + ещё 7 2 часа назад
Харрис приземлился на морского ежа и попал в больницу
Фото: Стоп-кадр
Звезда сериалов «Как я встретил вашу маму» и «Лемони Сникет: 33 несчастья», американский актер Нил Патрик Харрис перенес операцию на руке. Комедиант рассказал своим подписчикам в Instagram, что два месяца назад он лазил по скалистым утесам в Хорватии, споткнулся и упал на морского ежа. Шипы животного воткнулись в правую руку артиста, большую часть из них он достал сам, но два остались под кожей, в результате чего началось заражение. Оказалось, одна из игл пробила сухожилие в руке.
Команда хирургов достала иглы из руки, и теперь Нил идет на поправку. Правда, какое-то время он будет носить массивное вспомогательное приспособление. Сниматься в новых проектах с этой штукой вряд ли будет возможно.
«В целом, однако, должен сказать, что я все еще восхитителен», — позитивно закончил пост Харрис.
Напомним, в 2006 году актер признался, что он — гей. Мужчина состоит в официальном браке с другим артистом.
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Шоу-бизнес , Нил Харрис , Хорватия
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