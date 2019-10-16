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«Содрали всю фактуру»: Кормухина судится с Гагариной из-за Цоя 

Газета.Ru 13 минут назад
«Содрали всю фактуру»: Кормухина судится с Гагариной
Фото: Газета.Ru
Певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на композицию Виктора Цоя «Кукушка». По словам артистки, коллега присвоила себе аранжировку, сочиненную ею лично и Алексеем Беловым для песни из альбома Кормухиной «Падаю в небо».
Певица Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в нарушении авторских прав. В своем иске заслуженная артистка России утверждает, что призерка «Евровидения-2015» использовала аранжировку кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную ею лично и лидером группы «Парк Горького», без их согласия.
«Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон», — заявила Кормухина в эфире НСН.
При этом 59-летняя певица отметила, что соблюла все формальности в плане авторства. Кормухина рассказала, что в мае этого года была проведена экспертиза двух кавер-версий песен Цоя. Эксперты, по словам вокалистки, признали ее вариант композиции самостоятельным произведением. Что касается «Кукушки» в исполнении Гагариной, то ее специалисты не посчитали ни переработкой композиции Кормухиной, ни оригинальным синглом.
«В моем мире быть такого просто не может. Я — как уважающая себя вокалистка — не могу себе позволить перепеть чужое произведение копейка в копейку. Обязательно найду другой подход, другие интонации, это просто дело чести», — продолжила Кормухина.
Певица подчеркнула, что не имеет финансовых претензий к Гагариной и ее команде. «Иск — не финансовый, это вопрос принципа. В суд я иду безо всякого зла, просто хочу дать этим людям шанс хотя бы частично восстановить свою совесть, дать шанс поступить правильно. А в этой ситуации правильнее всего будет сказать: „Простите, мы в самом деле украли“, — пояснила Кормухина.
Исполнительница отметила, что ее версия знаменитой „Кукушки“ пришлась по вкусу не только поклонникам „Кино“, но и современным слушателям. Эта композиция вошла в 2012 году в альбом Кормухиной „Падаю в небо“, с ней она активно выступала на концертах.
»Мы с Алексеем Беловым долго искали варианты того, как можно записать эту песню. Понимали, что ее уже перепевали до нас и поэтому нужно все сделать совершенно по-другому, — добавила она. — К тому же «Кукушку» я видела по-своему. Если у Цоя в ней есть определенная обреченность, то я ее воспринимала как песню бойца, который и один в поле воин».
Согласно СМИ, Кормухина также выполнила все формальности в плане авторства. В 2011-м вместе с Беловым они оформили лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом. Сейчас дело находится на рассмотрении в Тверском районном суде Москвы. Следующее заседание должно состояться в ноябре.
На днях бывшие участники группы «Кино» сообщили о двух грядущих концертах, запланированных на 2020 год, в рамках которых они сыграют песни Цоя.
«Это предназначается для тех, кто уже не мечтал послушать «Кино» вживую. Мы оцифровали с оригинальных многоканальных записей настоящий голос Виктора Цоя. Весь двухчасовой концерт будет транслироваться уникальный видеоархив, посвященный жизни группы», — говорится в видеоанонсе, размещенном на официальном YouTube-канале коллектива.
Планы по воссоединению бывших участников «Кино», которые не выступали вместе на протяжении 30 лет, среди прочих прокомментировал отец Виктора Цоя Роберт.
«Я считаю, что раз круглая дата — надо было что-то предпринимать (в будущем году исполнится 30 лет со дня смерти Цоя — «Газета.Ru»). Вот они и предприняли это. Я думаю, что все нормально. Но я не участник», — цитирует его телеканал «Звезда».
В подготовке мероприятия также принимает участие сын лидера «Кино» Александр Цой, который ранее прохладно отзывался о фильме режиссера Алексея Учителя, посвященного своему отцу. Кроме того, он раскритиковал кавер на песню «Группа Крови» в исполнении Metallica, а также называл неоднозначной работу режиссера Кирилла Серебренникова об отношениях Цоя и Майка Науменко в фильме «Лето», чей саундтрек был отмечен наградой Каннского кинофестиваля.
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Шоу-бизнес , Статьи , Ольга Кормухина , Алексей Белов , Кирилл Серебренников , Александр Цой , Виктор Цой , Алексей Учитель , Майк Науменко , Полина Гагарина , Газета.Ru , ТК "Звезда"
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