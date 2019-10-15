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Решетова намекнула подписчикам, что у нее начались роды 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Решетова намекнула, что у нее начались роды
Фото: Инстаграм
Невеста Тимати Анастасия Решетова 15 октября не на шутку встревожила своих многочисленных подписчиков, которые с нетерпением ждут новости о рождении ее первенца. Днем девушка разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором она выглядит так же стройно, как до беременности. Живот на снимке отсутствует.
Под фото Анастасия оставила эмоджи в виде песочных часов, что все сразу же расценили как сообщение о том, что время пришло и возлюбленная рэпера либо уже родила, либо у нее появилась родовая деятельность.
«Значит родила?», «Всё, родила?», «Рожает!» — тут же посыпались комментарии.
Анастасии пришлось разочаровать фанатов:
«Я не родила. Я просто выставила старый снимок», — написала она в комментариях к посту.
Напомним, что ранее Решетова подтвердила предполагаемую дату родов — 13 октября. Если в тот раз ее правильно поняли, значит сейчас идет 40-я неделя беременности и сын Тимура Юнусова должен появиться на свет со дня на день.
Напомним, у Тимати уже есть один ребенок — дочка Алиса, мамой которой является модель Алена Шишкова. Воспитанием девочки в основном занимается бабушка Симона Яковлевна. Алиса уже знает, что у нее появится брат, и с нетерпением ждет встречи.
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Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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