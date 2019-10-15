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Лайма Вайкуле решила изучать украинский язык 

Аргументы Недели 23 минуты назад
Вайкуле выучит украинский язык
Фото: РИА Новости
Латвийская певица Лайма Вайкуле в ноябре этого года отправляется в большой тур по Украине. Певица решила основательно подготовиться к гастролям! Артистка учит украинский язык.
Семь украинских городов увидят программу латвийской певице. В Киеве Лайма Вайкуле выступит 30 ноября.
«Концерты будут состоять из шлягеров и новых песен. Люди все равно любят то, что знают. Как бы я ни крутилась, ни вертелась и не желала вставить что-то новое — старое нельзя исключить! Будут дуэты. Вместе со мной поедет латвийский певец Янис Стибелис. Будут и другие звездные гости. Спою и на украинском языке. Я уже начала понимать его. Не на 100%, но на 80 — точно! Страшно петь на другом языке. Это уважение и ответственность. Буду стараться!»
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Шоу-бизнес , Украина , Лайма Вайкуле , Киев
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