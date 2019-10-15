Хилькевич скрыла от подписчиков свой возраст

«Мне 33»: Анна Хилькевич в свой день рождения попросила не напоминать ей о возрасте

Актриса рассказала, как начался ее праздник.

Анна Хилькевич снимается в новом фильме, работа идет в Крыму . Актриса призналась, что ради дня рождения ей удалось вырваться на один день к семье в Москву . К возвращению Анны домой ее дом красиво украсили.

Накануне праздника Анна разместила в Instagram пост, в котором призналась, что не хочет называть свой возраст, но в комментариях все равно напишут.

«А у меня завтра день рождения)) и я совсем к нему не готова… хотя как можно быть к нему готовой— сама не понимаю. я просто решила взять выходной и расслабиться)) сколько исполняется— не скажу. в комментах сдадут все равно. но сколько бы ни было— все равно я себя на это возраст не ощущаю», — написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.). View this post on Instagram A post shared by Анна Хилькевич (@annakhilkevich) on Oct 14, 2019 at 9:23am PDT

В день рождения Анна Хилькевич попросила подписчиков не напоминать ей о возрасте, потому что он всех настигнет рано или поздно.

«Мне 33. Офигеть. и не смейте мне писать, типа, «как мнооооого»! Сами там же будете», — оставила она пост в социальной сети.

Поклонники Анны отметили, что 33 — это очень мало.