Хилькевич скрыла от подписчиков свой возраст

Актриса рассказала, как начался ее праздник.
Анна Хилькевич снимается в новом фильме, работа идет в Крыму. Актриса призналась, что ради дня рождения ей удалось вырваться на один день к семье в Москву. К возвращению Анны домой ее дом красиво украсили.
Накануне праздника Анна разместила в Instagram пост, в котором призналась, что не хочет называть свой возраст, но в комментариях все равно напишут.
«А у меня завтра день рождения)) и я совсем к нему не готова… хотя как можно быть к нему готовой— сама не понимаю. я просто решила взять выходной и расслабиться)) сколько исполняется— не скажу. в комментах сдадут все равно. но сколько бы ни было— все равно я себя на это возраст не ощущаю», — написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
В день рождения Анна Хилькевич попросила подписчиков не напоминать ей о возрасте, потому что он всех настигнет рано или поздно.
«Мне 33. Офигеть. и не смейте мне писать, типа, «как мнооооого»! Сами там же будете», — оставила она пост в социальной сети.
Поклонники Анны отметили, что 33 — это очень мало.
«поздравляю! Чудесный возраст!», «Так малоооо!», «Вы прекрасны в любом возрасте. Цифры это ерунда, главное на сколько вы себя ощущаете», «Это только цифры. На вид 18», — поддержали актрису в комментариях.