Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мне 33»: Анна Хилькевич в свой день рождения попросила не напоминать ей о возрасте 

Passion.ru + ещё 1 59 минут назад
Хилькевич скрыла от подписчиков свой возраст
Фото: Инстаграм
Актриса рассказала, как начался ее праздник.
Анна Хилькевич снимается в новом фильме, работа идет в Крыму. Актриса призналась, что ради дня рождения ей удалось вырваться на один день к семье в Москву. К возвращению Анны домой ее дом красиво украсили.
Накануне праздника Анна разместила в Instagram пост, в котором призналась, что не хочет называть свой возраст, но в комментариях все равно напишут.
«А у меня завтра день рождения)) и я совсем к нему не готова… хотя как можно быть к нему готовой— сама не понимаю. я просто решила взять выходной и расслабиться)) сколько исполняется— не скажу. в комментах сдадут все равно. но сколько бы ни было— все равно я себя на это возраст не ощущаю», — написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
В день рождения Анна Хилькевич попросила подписчиков не напоминать ей о возрасте, потому что он всех настигнет рано или поздно.
«Мне 33. Офигеть. и не смейте мне писать, типа, «как мнооооого»! Сами там же будете», — оставила она пост в социальной сети.
Поклонники Анны отметили, что 33 — это очень мало.
«поздравляю! Чудесный возраст!», «Так малоооо!», «Вы прекрасны в любом возрасте. Цифры это ерунда, главное на сколько вы себя ощущаете», «Это только цифры. На вид 18», — поддержали актрису в комментариях.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Passion.ru: последние новости
«Лечится, но комы не было»: семья Анастасии Заворотнюк впервые рассказал о ее болезни «Лечится, но комы не было»: семья Анастасии Заворотнюк впервые рассказал о ее болезни 45-летний Николай Цискаридзе не комментирует появление внебрачного сына 45-летний Николай Цискаридзе не комментирует появление внебрачного сына Нескромное декольте и роскошный шлейф: 44-летняя Яна Рудковская примерила сказочное платье Золушки Нескромное декольте и роскошный шлейф: 44-летняя Яна Рудковская примерила сказочное платье Золушки
Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Хилькевич , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способ спасения Байкала
Назван способ спасения Байкала
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН2
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности19
В Сети высмеяли наряд Зеленского в Донбассе
В Сети высмеяли наряд Зеленского в Донбассе20
Задержанная в Минске россиянка сделала заявление
Задержанная в Минске россиянка сделала заявление136
Видео
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
01:25
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
Политика
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
01:52
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
00:46
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
Политика
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
03:07
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
Общество
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
01:04
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Происшествия Статьи
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
00:18
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Политика Другое
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение