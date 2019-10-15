Занятия стендапом довели Машкову до слез

Занятия стендапом довели Марию Машкову до слез

Новый проект довел актрису Марию Машкову до слез. Об этом актриса поведала в личном микроблоге в Instagram. Маша рассказала, что ей достаточно тяжело даются съемки стендапа в Лос-Анджелесе , ведь американцам неважно, какой у тебя послужной список — они смотрят на то, как ты работаешь сейчас. Из-за напряженного графика Машкова не успевает уделять время себе и семье. Актриса призналась, что вынуждена искать прелесть жизни в моментах. Рабочие сложности настолько сильно измучали Машу, что справиться с эмоциями она не смогла.

«После занятия села в машину и разрыдалась. Из моей невероятно талантливой группы только одна прекрасная девчонка, а остальные 15 человек-новые люди. Мне с ними было очень плохо и это было взаимно», — поделилась она. View this post on Instagram A post shared by Masha Mashkova (@masha_mashkova_official) on Oct 14, 2019 at 7:00pm PDT

Машкова отметила, что работать с этими людьми ей предстоит еще 2 недели. Сейчас она боится об этом думать, но возможные проблемы она пообещала решать по мере их поступления.