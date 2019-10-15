Заворотнюк поместили в медцентр на Рублевке

Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в Европейском медцентре на Рублёвке, сообщает Telegram-канал Немалахов. Учреждение находится в деревне Жуковка.

По данным автора сообщения, медицинский центр работает круглосуточно. В престижном заведении восстанавливаются онкобольные после основного курса лечения, а также между курсами химиотерапии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», анонимный продюсер предположил причину молчания родственников актрисы о ее заболевании. Он допустил, что Заворотнюк и ее семья не объявляют о последней стадии рака у артистки, так как иначе все ее контракты на съемки в фильмах, ведение корпоративов и тому подобное «полетят в тартарары».

В августе появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр. Там артистка занимается водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни.