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Заворотнюк поместили в медцентр на Рублевке 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в Европейском медцентре на Рублёвке, сообщает Telegram-канал Немалахов. Учреждение находится в деревне Жуковка.
По данным автора сообщения, медицинский центр работает круглосуточно. В престижном заведении восстанавливаются онкобольные после основного курса лечения, а также между курсами химиотерапии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», анонимный продюсер предположил причину молчания родственников актрисы о ее заболевании. Он допустил, что Заворотнюк и ее семья не объявляют о последней стадии рака у артистки, так как иначе все ее контракты на съемки в фильмах, ведение корпоративов и тому подобное «полетят в тартарары».
В августе появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр. Там артистка занимается водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк
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