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На украинскую звезду напали ромы 

Газета.Ru + ещё 1 52 минуты назад
На украинскую звезду напали ромы
Фото: facebook
Украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку в Киеве на вокзале попытались ограбить представители ромской национальности, как она сама рассказала в фейсбуке.
Писанка попросила нападавших "не позорить нацию".
"Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик", — пожаловалась артистка, добавив, что ей раскрыли рюкзак на ходу, и из открытой сумки все выпало. "Но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны", — рассказала Писанка.
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Шоу-бизнес , Украина , Руслана Писанка , Киев
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