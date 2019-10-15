На украинскую звезду напали ромы 

Украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку в Киеве на вокзале попытались ограбить представители ромской национальности, как она сама рассказала в фейсбуке.
Писанка попросила нападавших "не позорить нацию".
"Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик", — пожаловалась артистка, добавив, что ей раскрыли рюкзак на ходу, и из открытой сумки все выпало. "Но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны", — рассказала Писанка.