«Сладкая булочка»: Кудрявцева показала дочь

«Сладкая булочка»: 48-летняя Кудрявцева запечатлела улыбающуюся дочь

48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram свежие снимки годовалой дочки, показав, как улыбается ее наследница. Ранее ведущая программы «Секрет на миллион» рассказывала о том, что Машенька часто смеется, но стоит им с мужем взять в руки фотокамеру, как их ребенок сразу же становиться серьезным. Именно поэтому ни Лере, ни Игорю долгое время не удавалось запечатлеть на фото улыбку девочки.

Для прогулки Лера одела дочь в утепленную куртку в горох и розовые дутые штаны. Кроме того, телеведущая купила для Маши ботиночки на шнуровке, шапочку и полосатый шарф.

Примечательно, что кадры на страничке Кудрявцевой привлекли внимание ведущей программы «Человек-невидимка» Эвелины Бледанс и экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой. Знаменитости прокомментировали снимки Машеньки, сделав крохе комплимент.

«Зайка», — добавила Водонаева.

По словам Леры, с рождением дочери ее жизнь приобрела новый смысл. Теперь знаменитость со всех вечеринок и фуршетов торопится домой, где ее ждет маленькая Машенька и муж.