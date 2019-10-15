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«Сладкая булочка»: 48-летняя Кудрявцева запечатлела улыбающуюся дочь 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
«Сладкая булочка»: Кудрявцева показала дочь
Фото: РИА Новости
48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram свежие снимки годовалой дочки, показав, как улыбается ее наследница. Ранее ведущая программы «Секрет на миллион» рассказывала о том, что Машенька часто смеется, но стоит им с мужем взять в руки фотокамеру, как их ребенок сразу же становиться серьезным. Именно поэтому ни Лере, ни Игорю долгое время не удавалось запечатлеть на фото улыбку девочки.
«Моя булочка сладкая», — подписала фото Маши возлюбленная хоккеиста.
Для прогулки Лера одела дочь в утепленную куртку в горох и розовые дутые штаны. Кроме того, телеведущая купила для Маши ботиночки на шнуровке, шапочку и полосатый шарф.
Примечательно, что кадры на страничке Кудрявцевой привлекли внимание ведущей программы «Человек-невидимка» Эвелины Бледанс и экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой. Знаменитости прокомментировали снимки Машеньки, сделав крохе комплимент.
«Зайка», — добавила Водонаева.
По словам Леры, с рождением дочери ее жизнь приобрела новый смысл. Теперь знаменитость со всех вечеринок и фуршетов торопится домой, где ее ждет маленькая Машенька и муж.
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Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Лера Кудрявцева
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