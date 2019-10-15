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Бывший муж объяснил неявку Бочкаревой в суд 

Рамблер + ещё 10 26 минут назад
Бывший муж объяснил неявку Бочкаревой в суд
Фото: ТАСС
Наталья Бочкарева, которая проходит по делу о хранении наркотиков, не явилась в суд из-за слишком пристального внимания со стороны СМИ, заявил телеканалу «360» бывший супруг актрисы Николай Борисов.
По данным телеканала, 15 октября у здания суда, где должно было состояться первое заседание по делу о наркотиках, собрались представители общественности и прессы. Многие хотели задать Наталье Бочкаревой вопросы, но в назначенное время актриса не появилась.
«Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», — заявил Борисов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Наталья Бочкарева после скандала с якобы обнаруженными у неё запрещёнными веществами пожаловалась на появившиеся у неё проблемы со здоровьем. Её друг музыкант Андрей Ковалев заявил СМИ, что актриса «слегла» с температурой «под 40», а также у неё парализовало половину лица.
В конце сентября СМИ сообщили, что Наталью Бочкареву остановили автоинспекторы в центре Москвы. Актриса заметно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские нашли у Бочкаревой пакет с 0,69 грамма запрещенного вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время артистка якобы находится под подпиской о невыезде. Сама Бочкарева факт своего задержания опровергает, заявляя, что распространённое в Сети видео смонтировано.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Николай Борисов , Андрей Ковалев , Наталья Бочкарева , ГИБДД
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