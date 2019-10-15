Бывший муж объяснил неявку Бочкаревой в суд

По данным телеканала, 15 октября у здания суда, где должно было состояться первое заседание по делу о наркотиках, собрались представители общественности и прессы. Многие хотели задать Наталье Бочкаревой вопросы, но в назначенное время актриса не появилась.

«Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», — заявил Борисов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Наталья Бочкарева после скандала с якобы обнаруженными у неё запрещёнными веществами пожаловалась на появившиеся у неё проблемы со здоровьем. Её друг музыкант Андрей Ковалев заявил СМИ, что актриса «слегла» с температурой «под 40», а также у неё парализовало половину лица.