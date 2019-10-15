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Как скандал с наркотиками отразился на бизнесе Бочкаревой 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Как скандал с наркотиками отразился на бизнесе Бочкаревой
Фото: ТАСС
Детская студия Натальи Бочкаревой пустует, но продолжает принимать учеников, сообщает «5 канал».
В конце сентября, как сообщал «Рамблер», актриса была поймана полицией с запрещенным веществом, стала обвиняемой по уголовному делу по соответствующей статье и дала подписку о невыезде. Сама она это опровергла.
Позже появились сообщения о том, что в результате скандала театральную студию, организованную Бочкаревой для детей-инвалидов и детей из неблагополучных семей, попросил съехал арендодатель — некий институт. Актриса эту информацию не комментирует.
Администратор студии заявил «5 каналу», что та никуда не съезжала, запись продолжается, а абонемент на месяц стоит 10 тысяч рублей. Тем временем в институте каналу сообщили, что студия Бочкаревой официально съехала.
Побывавшие в помещениях студии журналисты «5 канала» это подтверждают — они пусты. Работники соседних студий рассказали им, что выезд был спешным.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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