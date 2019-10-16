Паго объяснила ажиотаж вокруг Заворотнюк

Паго — ведущая и продюсер утреннего шоу на радиостанции DFM. Заворотнюк, как сообщал «Рамблер», может быть больна раком головного мозга.

По словам журналистки, в последнее время общественность перестали волновать чужие радости, а чужие беды волнуют все чаще. Она связала это с тем, что вид чужих разводов, болезней и творческих неудач доставляет сплетникам удовлетворение. Причем удовлетворение тем больше, чем ярче, красивее, моложе разводящийся, больной и неудачник.

«Тем (сплетникам. — Прим. ред.) интереснее», — считает Паго.

Она обвинила «громко сочувствующих» Заворотнюк в лицемерии и выразила уверенность, что актрисе и ее семье «эти "Настя держись!"» не нужны, а необходимы покой и тишина. В этой связи радиоведущая призвала общественность молча пожелать артистке здоровья.