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Паго объяснила ажиотаж вокруг Заворотнюк 

Рамблер + ещё 9 7 минут назад
Паго объяснила ажиотаж вокруг Заворотнюк
Фото: Instagram
Ажиотаж вокруг Анастасии Заворотнюк вызван ее яркостью, красотой и молодостью, заявила «Дням.ру» радиоведущая Юлия Паго.
Паго — ведущая и продюсер утреннего шоу на радиостанции DFM. Заворотнюк, как сообщал «Рамблер», может быть больна раком головного мозга.
По словам журналистки, в последнее время общественность перестали волновать чужие радости, а чужие беды волнуют все чаще. Она связала это с тем, что вид чужих разводов, болезней и творческих неудач доставляет сплетникам удовлетворение. Причем удовлетворение тем больше, чем ярче, красивее, моложе разводящийся, больной и неудачник.
«Тем (сплетникам. — Прим. ред.) интереснее», — считает Паго.
Она обвинила «громко сочувствующих» Заворотнюк в лицемерии и выразила уверенность, что актрисе и ее семье «эти "Настя держись!"» не нужны, а необходимы покой и тишина. В этой связи радиоведущая призвала общественность молча пожелать артистке здоровья.
«Это будет действительно искренним сопереживанием и добрым участием», — объяснила она.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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