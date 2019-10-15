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Пиарщица Началовой объяснила вмешательство в дела ее семьи 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Пиарщица Началовой объяснила вмешательство в дела ее семьи
Фото: РИА Новости
Пиарщица Юлии Началовой Анна Исаева не лезет в дела ее семьи, а пытается быть искренней. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
В марте, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. После кончины певицы ее пиарщица регулярно рассказывает в инстаграме о семье артистки. Вчера она опубликовала видео, на котором дочь Началовой Вера читает стихи на конкурсе «Пою мою Москву».
В подписи к нему Исаева рассказала, что пользователи соцсети часто интересуются у нее тем, как дела у семьи певицы, а она опасается отвечать, потому что последует «море нареканий».
«Мол, чего эта Исаева лезет. А Исаева не лезет, Исаева просто живет и пытается быть искренней, потому что это часть моей жизни», — заявила она.
Пиарщица сообщила о гордости из-за того, что история семьи Началовых «прошла по ее судьбе», именно этим объяснила свое право «лезть» в дела ее членов, а также выразила надежду, что завистникам никогда не удастся разлучить их друг с другом.
«Кстати, Вера стала победительницей конкурса. Она блестяще читает. Пожалуй, это ее будущее. Юля хотела ей актерского будущего. Вперед, Вера!» — добавила Исаева.
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Шоу-бизнес , Анна Исаева
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