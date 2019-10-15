Пиарщица Началовой объяснила вмешательство в дела ее семьи

Пиарщица Юлии Началовой Анна Исаева не лезет в дела ее семьи, а пытается быть искренней. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

В марте, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. После кончины певицы ее пиарщица регулярно рассказывает в инстаграме о семье артистки. Вчера она опубликовала видео, на котором дочь Началовой Вера читает стихи на конкурсе «Пою мою Москву».

В подписи к нему Исаева рассказала, что пользователи соцсети часто интересуются у нее тем, как дела у семьи певицы, а она опасается отвечать, потому что последует «море нареканий».

«Мол, чего эта Исаева лезет. А Исаева не лезет, Исаева просто живет и пытается быть искренней, потому что это часть моей жизни», — заявила она.

Пиарщица сообщила о гордости из-за того, что история семьи Началовых «прошла по ее судьбе», именно этим объяснила свое право «лезть» в дела ее членов, а также выразила надежду, что завистникам никогда не удастся разлучить их друг с другом.