Заворотнюк стало лучше после операции

Примерно с августа, как сообщал «Рамблер», актриса проходила лечение от рака мозга в частной московской клинике. На днях стало известно, что она продолжит лечение в реабилитационном центре.

По словам собеседников «Комсомольской правды», Заворотнюк перенесла хирургическое вмешательство, еще когда лежала в первой клинике, и ей стало заметно лучше после операции.

Также источники рассказали изданию, что актриса отдала предпочтение лечению именно в России по рекомендации друзей своего мужа Петра Чернышева , хотя проходила обследование у польских и немецких врачей.

Кроме того, у Заворотнюк был вариант с лечением в США экспериментальной вакциной стоимостью 850 тысяч рублей (12 тысяч евро) за ампулу, однако та решила не прибегать к нему.