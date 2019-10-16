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Заворотнюк стало лучше после операции 

Рамблер + ещё 29 6 минут назад
Заворотнюк стало лучше после операции
Фото: РИА Новости
Анастасии Заворотнюк стало заметно лучше после операции, рассказали «Комсомольской правде» осведомленные собеседники.
Примерно с августа, как сообщал «Рамблер», актриса проходила лечение от рака мозга в частной московской клинике. На днях стало известно, что она продолжит лечение в реабилитационном центре.
По словам собеседников «Комсомольской правды», Заворотнюк перенесла хирургическое вмешательство, еще когда лежала в первой клинике, и ей стало заметно лучше после операции.
Также источники рассказали изданию, что актриса отдала предпочтение лечению именно в России по рекомендации друзей своего мужа Петра Чернышева, хотя проходила обследование у польских и немецких врачей.
Кроме того, у Заворотнюк был вариант с лечением в США экспериментальной вакциной стоимостью 850 тысяч рублей (12 тысяч евро) за ампулу, однако та решила не прибегать к нему.
«У Пети (Чернышева. — Прим. ред.) с финансами все хорошо. Дело не только в деньгах: для лечения жены Петр подключил все свои связи», — подчеркнули собеседники «КП».
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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