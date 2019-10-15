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Филипп Киркоров решил избавиться от лишних килограммов и нанял тренера 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Киркоров решил распрощаться с лишним весом
Фото: РИА Новости
Артист основательно занялся спортом. Он регулярно посещает тренажёрный зал и выкладывает видео с занятий в сторис личного блога социальной сети Instagram.
Даже во время своего Осеннего Гастрольного Тура 2019 Филипп не прерывает тренировки и ведёт здоровый образ жизни.
«Спортивное начало положено. Теперь и Филипп Киркоров в моей команде и на спорте. Вперёд к результатам» — опубликовал в на своей странице персональный тренер Вячеслав Дайчев.
В комментариях пользователи поддержали инициативу Филиппа. Поклонники пожелали сил и терпения в начинаниях.
«Молодец. Теперь за здоровье можно не переживать», «Так держать и не сдаваться» — поддерживают подписчики в новых начинаниях народного артиста.
Ранее Филипп Киркоров уже посещал спортзал, усердно занимался и каждый день выкладывал фото. Ему даже удалось сбросить целых двадцать килограммов. Так вместе с балетом певец готовился к выступлению со своим шоу «Я». Правда, это было несколько лет назад и с тех пор артист признавался, что позабыл о зале.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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