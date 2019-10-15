Кардашьян рассказала о самом страшном моменте в жизни

Ким Кардашьян рассказала о том, как у нее украли драгоценности на сумму десять миллионов долларов в 2016 году в Париже, назвав этот случай самым страшным моментом своей жизни, сообщает Daily Mail.
Выступая в эфире шоу E! Hollywood Story, она призналась, что это вооруженное ограбление изменило всю ее жизнь.
Модель пояснила, что воры увидели в социальных сетях ее фотографию с кольцом с бриллиантом в 20 карат.
Грабители поднялись к ней в гостиничный номер, потребовали отдать им драгоценности, и Ким отдала их, не сопротивляясь.
"Они заклеили мне рот и глаза скотчем, это был самый страшный момент в моей жизни, я думала, что сейчас они меня убьют. Я даже не могу описать, как сильно я испугалась", — поделилась Кардашьян.
Ее телохранителя не было рядом, он сопровождал ее сестер.