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Экс-солистка группы «Непара» Виктория Талышинская выбрала нового партнера 

Аргументы Недели 1 час назад
Экс-солистка группы «Непара» выбрала нового партнера
Фото: Соцсети
Бывшая солистка группы «Непара» Виктория Талышинская сожалеет, что ее дуэт с Александром Шоуа распался. Певица начала работать с новым парнером. Теперь Виктория Талышинская выступает с Владимиром Курто в составе коллектива «Два океана», — сообщает портал 7days.ru.
Песни «Непары» артисты исполнять не будут. В их репертуар войдут композиции, которые пишет Курто. Группа «Непара» распалась прошлым летом. По слухам, Тылышинская и Шоуа стали спорить из-за музыканов, между ними возник конфликт. Якобы Виктория не одобряла замену одних музыкантов другими, которую предлагал Александр.
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Шоу-бизнес , Александр Шоуа , Виктория Талышинская , журнал "7 Дней"
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