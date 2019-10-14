Экс-солистка группы «Непара» выбрала нового партнера

Экс-солистка группы «Непара» Виктория Талышинская выбрала нового партнера

Бывшая солистка группы «Непара» Виктория Талышинская сожалеет, что ее дуэт с Александром Шоуа распался. Певица начала работать с новым парнером. Теперь Виктория Талышинская выступает с Владимиром Курто в составе коллектива «Два океана», — сообщает портал 7days.ru.

Песни «Непары» артисты исполнять не будут. В их репертуар войдут композиции, которые пишет Курто. Группа «Непара» распалась прошлым летом. По слухам, Тылышинская и Шоуа стали спорить из-за музыканов, между ними возник конфликт. Якобы Виктория не одобряла замену одних музыкантов другими, которую предлагал Александр.