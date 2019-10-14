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Похудевшая Лолита Милявская раскрыла, с кем целуется за кулисами 

Аргументы Недели 1 час назад
Лолита раскрыла, с кем целуется за кулисами
Фото: РИА Новости
Певица известная шутница и выложила в Инстаграм фото с коллегами перед концертом в Государственном Кремлевском дворце.
Лолита показала бывшего участника группы "Секрет", шоумена Николая Фоменко; наставника нового сезона шоу "Голос", бывшего фронтмена группы "Браво" Валерия Сюткина; Александра Иванова из группы "Рондо". С кем конкретно из этих мужчин целовалась за кулисами Лолита, она не уточнила. Выглядит Лолита прекрасно: сбросила сколько-то килограммов, уменьшилась в талии, ноги похудели.
Певица не подает виду, как ей тяжело после ухода Дмитрия Иванова, который стал ее пятым мужем.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Николай Фоменко
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