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Богомолов и Собчак присоединились к Виторгану и Нинидзе на премьере «Текста» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 51 минуту назад
Богомолов и Собчак присоединились к Виторгану и Нинидзе
Фото: РИА Новости
Российская картина «Текст» уже 24 октября выйдет в широкий прокат. Накануне в столичном кинотеатре «Октябрь» начался специальный показ драмы, где главные роли сыграли Кристина Асмус и Александр Петров.
Когда фильм уже начался, в кинотеатре появились телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов. Они не стали позировать фотографам на красной дорожке и быстро прошли в зал на первых минутах ленты. Для появления на публике режиссер выбрал повседневную одежду — серые джинсы и вязаный свитер.
Ксения Собчак отдала предпочтение наряду в стиле total black: она пришла на премьеру в кожаном жакете, классических брюках и ботильонах на высоких каблуках, сообщает с места событий корреспондент портала Teleprogramma.pro.
Ранее на дорожке с удовольствием позировали Максим Виторган и Нино Нинидзе. Они прошли в зал, держась за руки. Это не первое мероприятие, где пересекаются бывшие супруги Собчак и Виторган. Они, безусловно, заметили друг друга.
Напомним, ранее на красной дорожке премьеры появились экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган. Он пришел в кинотеатр «Октябрь» в компании возлюбленной Нино Нинидзе.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Александр Петров , Кристина Асмус , Нино Нинидзе
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