Богомолов и Собчак присоединились к Виторгану и Нинидзе на премьере «Текста»

Александр Петров. Российская картина «Текст» уже 24 октября выйдет в широкий прокат. Накануне в столичном кинотеатре «Октябрь» начался специальный показ драмы, где главные роли сыграли Кристина Асмус

Когда фильм уже начался, в кинотеатре появились телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов . Они не стали позировать фотографам на красной дорожке и быстро прошли в зал на первых минутах ленты. Для появления на публике режиссер выбрал повседневную одежду — серые джинсы и вязаный свитер.

Ксения Собчак отдала предпочтение наряду в стиле total black: она пришла на премьеру в кожаном жакете, классических брюках и ботильонах на высоких каблуках, сообщает с места событий корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Ранее на дорожке с удовольствием позировали Максим Виторган Нино Нинидзе . Они прошли в зал, держась за руки. Это не первое мероприятие, где пересекаются бывшие супруги Собчак и Виторган. Они, безусловно, заметили друг друга.

Напомним, ранее на красной дорожке премьеры появились экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган. Он пришел в кинотеатр «Октябрь» в компании возлюбленной Нино Нинидзе.