Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В борьбе депрессией Елена Воробей ударилась в живопись 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Елена Воробей рассказала, как борется с депрессией
Фото: РИА Новости
Оказывается, юмористы тоже грустят. 52-летняя артистка Елена Воробей призналась поклонникам, что сейчас она борется с межсезонной депрессией и стагнацией. Чтобы повысить свою самооценку, женщина решила исполнить давнюю мечту и научиться рисовать.
«Да, да. Я занимаюсь живописью с профессиональным педагогом. Три первых шага, а вернее, три первых урока и перед вами мой «первенец», работа с натуры», — написала юмористка, выложив в Instagram свою первую серьезную картину.
Елена отметила, что ранее тоже рисовала, но по наитию и не доводя работу до конца. Теперь же она занимается этим хобби всерьез, чем доказывает, что в любом возрасте можно освоить что-то новое. Добавим, что артистка рисует пастелью. Первой ее работой стал натюрморт с гранатами. Кстати, кроме живописи Воробей может податься еще и в дизайн одежды. Этим летом она смастерила из листа лопуха необычный головной убор.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Teleprogramma.pro: последние новости
Асмус без обручального кольца поделилась подробностями постельной сцены в «Тексте» Асмус без обручального кольца поделилась подробностями постельной сцены в «Тексте» «Это просто гнида»: Разин отреагировал на большое интервью Шнурова «Это просто гнида»: Разин отреагировал на большое интервью Шнурова 56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике 56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Воробей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум2
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты28
Россиян испугали жертвоприношения на улицах
Россиян испугали жертвоприношения на улицах28
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды24
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье140
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
На рукопожатие к Путину собралась очередь
00:31
На рукопожатие к Путину собралась очередь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение