«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта

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«Один в четырех стенах»: как живет Моисеев после инсульта 

Рамблер 18 минут назад
Перенесший два инсульта Борис Моисеев живет в полном одиночестве. Об этом рассказал организатор его концертов Сергей Лавров в программе «Ты не поверишь!».
«Потихоньку начали отходить продюсеры, которые с ним работали, которые на нем зарабатывали. Стали отходить промоутеры. Стали отходить друзья, которые были с ним рядом», — приводит слова Лаврова «Комсомольская правда».
По словам Лаврова, Моисеев живет на пенсию в 50 тысяч рублей и редко выходит из дома, не желая показываться публике.
«Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей. Он заслуженный артист России», — рассказал Лавров.
Ранее Борис Моисеев сообщил о намерении завещать все свое имущество старшему брату Марку. По информации «КП», к нему должны перейти пять квартир артиста, денежные средства и драгоценности, в числе которых 50-килограммовая голова, инкрустированная драгоценными камнями.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , Борис Моисеев , Сергей Лавров , Комсомольская правда
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