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«Должен был мастурбировать»: Петров оказался в неловкой ситуации с двумя коллегами 

Teleprogramma.pro + ещё 4 2 часа назад
«Заставили мастурбировать»: Петров рассказал об интимной сцене
Фото: РИА Новости
Александр Петров является одним из самых популярных и перспективных отечественных актеров. Еще недавно он не мог найти ни одного выходного в своем графике, но 30-летний мужчина решил не продолжать съемки в таких проектах, как «Гоголь» и «Полицейский с Рублевки». Уже скоро зрители увидят его в главной роли в драме Клима Шипенко «Текст», который был снят по роману Дмитрия Глуховского.
На пресс-конференцию, которая была посвящена новому фильму, пришел не только Петров, но и Кристина Асмус, а также Иван Янковский. Все они поделились своими впечатлениями от работы. Асмус впервые снялась в постельной сцене. Ее партнером стал Янковский, сыгравший полицейского Петра Хазина, который буквально все снимает на телефон. А впоследствии гаджет оказывается у Ильи Горюнова (Александр Петров), несправедливо отбывшего срок в тюрьме по вине Хазина.
Персонаж Александра, выходя на свободу, убивает своего обидчика и начинает жить его жизнью. Съемки проходили в Дзержинске. По словам актера, местные жители помогали съемочной команде. Все сцены максимально были приближены к реальности. Петрову даже приходилось пить настоящую водку и спускаться в метро.
КРИСТИНА ДЕСЯТОВА
Актер был молчаливее своих коллег на встрече с журналистами, но потом поделился пожалуй самыми откровенными подробностями со съемок, заставил покраснеть даже корреспондента Teleprogramma.pro.
«Расскажу, как мой персонаж мастурбирует на постельную сцену Кристины и Янковского. Нам надо было снять три минуты. И я говорю: «Оглянитесь! Нас три мужика, мы заперты в одной комнате». Один лежал рядом со мной, я должен был мастурбировать. Ещё один за мной. И все это не с одного дубля, потому что режиссуру Климу нужны были дубли. И в какой-то момент мы поняли всю комичность ситуации», — поделился Александр.
Сложно представить, насколько неловко ему было в момент съемок этого эпизода. Однако именно такие сложные сцены и показывают настоящий профессионализм актеров. Напомним, что фильм «Текст» выйдет на больших экранах уже 24 октября.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Дмитрий Глуховский , Клим Шипенко , Александр Петров , Кристина Асмус , Иван Янковский
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