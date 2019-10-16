Предполагаемого возлюбленного Бузовой уличили в обмане

Блогер Давид Манукян, которого подозревают в романе с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, может быть замешан в махинациях с недвижимостью. Несмотря на роскошную жизнь, которую он демонстрирует в соцсетях, за Манукяном числится долг в 580 тысяч, сообщает «Лайф»

«Рамблер» писал, что пользователи соцсетей заподозрили Ольгу Бузову в романе с героем ее последнего клипа — «Лайкер», популярным блогером Давидом Манукяном. По мнению поклонников, о романе говорит то, что Бузова и Манукян появляются в одинаковой одежде, сделали себе одинаковые татуировки, певица также начала появлятся в роликах блогера.

По данным издания «Лайф», Давид Манукян — сын строителя из Новосибирска Ашота Манукяна , которого обвиняли в обмане дольщиков. Дом, построенный Манукяном, признали самостроем, купившие в нем квартиры люди подавали в суды, требуя вернуть свои деньги, было также возбуждено уголовное дело. Однако позднее предприниматель оформил право собственности, решение суда о сносе отменили, а Манукян попал под амнистию.

Оказалось, что на счету Давида Манукяна также есть махинации с недвижимостью, сообщило издание со ссылкой на данные, размещенные в базе Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Кроме того, база службы судебных приставов показывает: тезка Манукяна с совпадающей датой рождения проходит должником за неуплату 580 тысяч рублей, подчеркивается в статье.

Выяснилось также, что элитную квартиру в Москве блогер арендует для съёмок, а иномарку, разыгранную между подписчиками, Давид Манукян купил в 2015 году в кредит за 1,7 миллиона рублей.