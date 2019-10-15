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Виторган ищет любовь через соцсеть 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Максим Виторган под именем Роб ищет любовь через американское приложение для знакомств. Об этом он сам пошутил в своем инстаграме.
Вчера актер опубликовал сторис, которое представляет собой снимок экрана смартфона. На устройстве открыто приложение популярной в США социальной сети для знакомств Bumble, а именно профиль 41-летнего Роба. В качестве своего аватара тот выбрал фотографию Виторгана.
«Некто Роб. 41 год… Все правда», — написал 47-летний актер.
Соцсеть Bumble была создана в 2014 году Уитни Вулф Херд — соосновательницей «Тиндера», другого приложения для знакомств. Согласно подсчетам «Форбса», количество пользователей Bumble превышает 55 миллионов. Соцсеть отличается от других подобных приложений тем, что пойти на контакт первыми там могут только женщины.
«Женщины должны сделать первый шаг, меняя старомодную динамику власти и с самого начала поощряя равенство», — сказано на сайте Bumble.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Forbes
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