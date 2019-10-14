Король Малайзии мог бросить «Мисс Москва» из-за свадебных фото

Брак «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии Мухаммада V мог быть расторгнут из-за прошлого модели и попавших в сеть кадров с пышного приема в Москве по случаю свадьбы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По данным издания, Воеводина и Мухаммада V, бывший в то время королем Малайзии, познакомились в 2017 году в Европе. В апреле 2018 года Оксана Воеводина приняла ислам и получила мусульманское имя Рихана. Еще через два месяца она и Мухаммад V поженились по мусульманским традициям.

Оксана Воеводина была на четвертом месяце беременности, когда уговорила своего 49-летнего супруга сыграть королевскую свадьбу в России . 22 ноября в концертном зале Barvikha Concert Hall прошел шикарный свадебный прием, на котором присутствовало 200 гостей. Король надеялся, что вечер будет приватным, однако кадры с праздника просочились в соцсети и в СМИ, отмечается в статье.

При этом в Малайзии, по данным издания, не было даже скромного застолья по поводу свадьбы монарха. Сама Оксана Воеводина утверждает, что торжество всё же было, но его сделали закрытым.

«Была только фотография молодоженов, только одно селфи. Никаких гостей не было, только они. Имам, два свидетеля-мусульманина, Оксана и султан Келантана, вот и все, никакой тайной свадьбы. Потом она приехала в Россию, организовала большую свадьбу, а фотографии затем попали в прессу без ведома султана», — процитирована в статье информация от неизвестного комментатора в Instagram Оксаны Воеводиной.

По одной из версий, отмечает издание, именно новость о торжестве в Москве стала причиной того, что журналисты заинтересовались прошлым модели и нашли историю с реалити-шоу «Каникулы в Мексике», где девушка, похожая на Воеводину фривольно вела себя у бассейна с одним из участников проекта.

Вскоре после возвращения вместе с мужем в Малайзию беременная Оксана Воеводина внезапно улетела обратно в Москву — не исключено, что Мухаммад V сам попросил её уехать и больше не показываться ему на глаза, отмечается в статье.

По информации издания, источники, близкие к султану, утверждают, что после развода Оксана Воеводина потребовала у экс-короля на содержание ребенка почти 30 000 долларов в месяц, а также хочет получить квартиру в Москве и дом в Лондоне стоимостью более 640 000 долларов. Малайцы, между тем, уверены, что таких денег у султана просто нет, и страна столь громадных расходов просто не потянет.

Ранее «Рамблер» писал, что Оксана Воеводина рассказала Daily Mail о продаже подарка экс-короля Малайзии. Она заявила, продала обручальное кольцо, чтобы оплатить счета за сохранение беременности. В свою очередь представитель султана подчеркнул, что Воеводина «ушла по собственному желанию, чтобы вернуться в Россию» и отметил, что Мухаммад V готов был выплатить ей значительную сумму. При этом, по словам адвоката, эта сумма включала и расходы на ведение беременности, однако Воеводина отказалась от предложения султана.