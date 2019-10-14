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Ольгу Бузову увековечили в пластилине 

Teleprogramma.pro + ещё 1 39 минут назад
Бузову увековечили в пластилине
Фото: ТАСС
Один из поклонников телеведущей и певицы соорудил скульптуру Бузовой в полный рост. Правда, не из золота и не из серебра, а всего лишь из пластилина, купленного в ближайшем супермаркете.
Снимок с изображением своего творчества молодой человек опубликовал в социальной сети Instagram, подписав: «Провёл выходные интересно и весело: Слепил Олю Бузову из пластилина Залипаки, например. Зачем? Потому что могу».
На своей личной страничке в Instagram Ольга Бузова поделилась своими эмоциями.
«Мне сегодня весь день отправляют пост одного молодого человека, который слепил меня из пластилина. Слепил меня из пластилина! Вы представляете? Я в шоке!» — удивилась артистка в сторис.
Напомним, что 13 октября на ТНТ стартовал новый проект, в котором Ольга Бузова вместе с Тимуром Батрутдиновым будут искать, с кем наконец постоят семью.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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